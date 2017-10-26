В Подмосковье погашены марки с изображением лучших жостовских подносов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.На Жостовской фабрике декоративной росписи состоялось памятное гашение почтовых конвертов с редкими оригинальными марками, на которых изображены лучшие жостовские подносы, сообщило министерство культуры Московской области.

Марки были выпущены в серии "Декоративно-прикладное искусство России". Их тираж составил 60 тысяч штук. Подносы, изображенные на них, являются частью экспозиции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Памятное гашение почтовых конвертов с оригинальными марками осуществлялось штампом, выпущенным специально к этому событию и действующим только в течение одного дня.

"Возрождение и развитие народных художественных промыслов — важная государственная задача. Промыслы еще и своеобразный индикатор духовного благополучия в обществе. Поэтому гашение марки в честь жостовской росписи — не только продвижение промысла на российском рынке, но и дань уважения духовно-нравственным ценностям нашей страны", — подчеркнула министр культуры Московской области Оксана Косарева, комментируя памятное гашение марок. В мероприятии приняли участие представители министерства культуры Московской области, Минпромторга, администрации Мытищ, "Почты России" и руководство компании "Жостовская фабрика".

Жостовская роспись — народный художественный промысел росписи кованых металлических подносов. Промысел основан в 1825 году в деревне Жостово Мытищинского района. За свою историю жостовские подносы из бытового предмета стали самостоятельными декоративными панно. Основной мотив росписи — цветочный букет, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Обычно роспись производится по черному фону, реже — по красному, синему, зеленому, серебряному.