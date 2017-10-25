В Подмосковье будут ежедневно проверять работу диспетчеров скорой помощи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. При нарушении инструкции диспетчерам скорой будут сделаны замечания или выговор.

В Московской области ввели ежедневная выборочная проверка работы диспетчеров скорой медицинской помощи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Московской области Владимира Ющука.

Заместитель министра отметил, что в Подмосковье планируется ужесточать контроль за выполнением алгоритма работы диспетчера. По его словам, на столе у каждого диспетчера есть инструкции и алгоритмы работы.

"У нас есть возможность прослушивать разговоры, ежедневно в обязанности руководителя станции или подстанции скорой помощи теперь входит обязанность выборочно прослушать разговор, дальше — разбор в коллективе", — Владимир Ющук.

По его словам, это выборочный мониторинг. В случае нарушений инструкции сотруднику в первый раз будет сделано замечание. Далее последует выговор.