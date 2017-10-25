Губернатор Подмосковья вошел в тройку самых упоминаемых глав регионов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Также в топ-3 попали глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр столицы Сергей Собянин.

Андрей Воробьев оказался на третьем месте в рейтинге губернаторов по числу упоминаний в социальных медиа за сентябрь. В топ-лист входят действующие главы регионов России. Рейтинг опубликовала "Медиалогия". Об этом сообщил телеканал "360".

Кроме Андрея Воробьева в тройку вошли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который занял первое место, и мэр столицы Сергей Собянин, который расположился на втором месте.

Следом за Андреем Воробьевым расположились глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Среди самых обсуждаемых событий в социальных сетях с участием подмосковного губернатора: личный контроль Воробьевым расследования стрельбы в ивантеевской школе, подготовка акции "Посади дерево".

"Медиалогия" является независимой российской исследовательской компанией в области СМИ и социальных медиа. Она специализируется на медиаанализе в режиме реального времени.