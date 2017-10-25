Более 90 объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье по итогам года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Больше всего в Московской области введут в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.

В Московской области по итогам 2017 года планируется сдать в эксплуатацию более 90 объектов здравоохранения. Большую часть из них составят фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой первого заместителя министра строительного комплекса региона Евгения Склярова.

Он заявил, что по трехлетней программе в стадии строительства в Подмосковье находится более 100 объектов.

"Из 105 объектов у нас на вводе этого года планируется 91 объект. В том числе 79 ФАПов", — уточнил Скляров.

Кроме того, по словам первого замминистра, в регионе в 2017 году появятся пять поликлиник, пять роддомов и перинатальных центров, два стационара. Всего на строительство объектов здравоохранения в регионе выделено около 11 миллиардов рублей.

При этом Скляров отметил проблему с фельдшерско-акушерскими пунктами 2016 года. По его словам, подрядчик не сможет достроить эти объекты.

"Мы сейчас ее укрепляем, в 2017 году мы разбили на несколько лотов. По ФАПам 2016 года 31 у нас в хорошем состоянии. Думаю, что в ноябре достроим и передадим", — добавил Скляров.