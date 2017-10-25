Врачей скорой помощи в Подмосковье оснастят планшетами

Человек с планшетом в руках. Архивное фото

Человек с планшетом в руках. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи оснастят электронными планшетами, говорится в сообщении Московской областной думы.

"В 2018 году у бригад скорой медицинской помощи появятся электронные планшеты. Они позволят оперативно определять правильный маршрут, формировать электронные карточки пациента, что исключает необходимость оформления документов от руки", — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук на заседании комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Ющук также добавил, что карту пациента, заполненную бригадой скорой помощи, заранее будет видеть отделение приемного покоя, что позволит быстрее определять, какую именно помощь необходимо оказать пациенту.

В рамках расширенного заседания думского комитета обсуждался вопрос реорганизации службы скорой медицинской помощи на территории Московской области. По данным первого замминистра, в регионе работают 628 бригад скорой помощи, среди них федеральные, частные бригады и 87 бригад неотложной медицинской помощи. В регионе насчитывается 834 автомобилей СМП, в 2018 году планируется закупить 92 машины, а в 2019 году — 80.