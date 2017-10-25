Новый каток в парке "Пехорка" в Балашихе откроется 1 декабря

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Новый каток откроется в парке "Пехорка" 1 декабря, говорится в сообщении администрации города Балашихи.

"Новый каток на территории реконструируемого парка "Пехорка" в Балашихе торжественно откроем 1 декабря", — сообщил во время выездного совещания в парке глава Балашихи Сергей Юров, его слова цитируются в документе. Как указывается в нем, каток может быть создан на территории роллердрома, который на зимний период закроют слоем льда.

Общая площадь катка составит 3,5 тысячи квадратных метров. Вокруг него будет устроена система освещения новогодняя иллюминация, добавляется в материале.

В этом году во время реализации первого этапа реконструкции парка "Пехорка" будет благоустроена площадь около 8 гектар. К реализации второго этапа благоустройства парка планируют приступить в феврале 2018 года. Общественные слушания по проекту назначены на декабрь 2017 года. Завершить работы по реконструкции "Пехорки" планируют летом следующего года. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей.