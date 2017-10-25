Две усадьбы в Москве выставят на торги в декабре 2018 года

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Две усадьбы в Москве выставят на торги в декабре следующего года, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

"Два усадебных комплекса на территории Москвы будут привлечены в госпрограмму "Усадьбы Подмосковья" в следующем году. Это усадьба "Дом Бергов" в Новой Москве и "Усадьба Виноградово" на севере Москвы", — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. Усадьбы будут выставлены на торги в декабре 2018 года по программе льготной аренды "один рубль за один метр".

Объект культурного наследия федерального значения "Усадьба "Виноградово" расположена в черте Москвы в районе Долгопрудной аллеи. В XVII-XIX веках принадлежала Пушкиным и Бенкендорфам. В усадьбе бывали Гавриил Державин, Николай Карамзин и другие знаковые фигуры Русского Просвещения. В усадебной библиотеке хранились книги с автографом Пушкина. В 1803-1804 годах здесь жил баснописец Иван Крылов. По названию устроенных в усадьбе водоемов вытянутой формы получил свое название город Долгопрудный.

Усадьба "Дом Бергов" в Новой Москве — одно из владений наследников "второго Демидова", золотопромышленника Павла Берга на берегу реки Десны. Два двухэтажных деревянных дома, построенных в дачном стиле в 1904 году, и обшитых резной берестой, сейчас находятся в руинированном состоянии. На территории усадьбы частично сохранился лесопарк, созданный Бергами из сибирских кедров и лиственниц, водонапорная башня и фундаменты хозпостроек. Скотный и каретный дворы утрачены.

Ранее министерством имущественных отношений Московской области проведено роуд-шоу, на котором потенциальным инвесторам представили несколько усадеб Подмосковья, выставляемых на торги в 2017 году. Это "Усадьба Соллогубов" в Серпухове, "Дача Мамонтовых" в Пушкине, усадьба "Любвино" в Рузском районе и "Дом купца Е. И. Шевелкина" в Павловском Посаде.

Программа "Усадьбы Подмосковья" действует в Московской области с 2013 года. По условиям программы инвестор обязан восстановить объект культурного наследия в течение семи лет. Затем он получает право льготной аренды на 49 лет по схеме "один метр за один рубль". За время реализации программы 31 усадьба сдана в аренду, две усадьбы уже отреставрированы.