Усадьба "Любвино" вызвала на роуд-шоу наибольший интерес у инвесторов

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Наибольший интерес у потенциальных инвесторов вызвала усадьба "Любвино", сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области по итогам роуд-шоу "Усадьбы Подмосковья".

"Усадьба "Любвино", расположенная в поселке Тучково Рузского района Подмосковья, во время роуд-шоу вызвала самый большой интерес у потенциальных инвесторов", — сообщил РИА Недвижимость источник в министерстве.

Мероприятие проводилось министерством имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике. На нем заместитель министра имущественных отношений Московской области Равиль Саитов представили потенциальным инвесторам несколько усадеб Подмосковья, выставляемых на торги по программе льготной аренды "Усадьбы Подмосковья" в 2017 году. Это "Усадьба Соллогубов" в Серпухове, "Дача Мамонтовых" в Пушкине, усадьба "Любвино" в Рузском районе и "Дом купца Е. И. Шевелкина" в Павловском Посаде.

Роуд-шоу посетили более 20 участников. Им рассказали о юридических тонкостях подачи заявок и механизмах реализации проекта.

Наибольший интерес у потенциальных инвесторов вызвала усадьба "Любвино", торги по которой назначены на 13 ноября.

Усадьба построена на берегу Москвы-реки в стиле неоклассики в 1911 году действительным статским советником Николаем Пыльцовым и названа в честь его жены Любови. Автор проекта — известный архитектор Адольф Эрихсон. Отделкой и декором здания занимались специалисты известной итальянской фирмы братьев Аксерио, которая участвовала в отделке Ливадийского царского дворца в Крыму. В оформлении интерьеров широко использовалась антикварная французская и итальянская скульптура. Усадьбу посещали певцы Антонина Нежданова и Федор Шаляпин, художник Константин Коровин. В интерьерах усадьбы режиссер Глеб Панфилов снимал сериал "В круге первом".

Ранее сообщалось, что программа "Усадьбы Подмосковья" действует в Московской области с 2013 года. По условиям программы инвестор обязан восстановить объект культурного наследия в течение семи лет. Затем он получает право льготной аренды на 49 лет по схеме "один метр за один рубль". За это время удалось подготовить данные на 33 усадьбы региона. Из них 31 усадьба сдана в аренду, две усадьбы уже отреставрированы.