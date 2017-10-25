Всероссийские соревнования по конькобежному спорту стартуют в Коломне

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кубок имени Бориса Шавырина стартует в Коломне в четверг, 26 октября, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"С 26 по 29 октября в Коломне на одноименной конькобежной арене состоятся IV-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту имени Бориса Ивановича Шавырина", — сообщается в документе. В нем уточняется, что строительство спортивного комплекса "Коломна" началось по инициативе этого известного советского конструктора минометного и ракетного оружия Бориса Шавырина, проживавшего в Коломне. Сейчас спорткомплекс является одним из самых крупных конькобежных центров в Европе.

В крупнейших стартах страны примут участие лучшие конькобежцы России. Среди них 12 представителей Московской области. "Перед стартом сезона конькобежный центр в Коломне значительно модернизировали. Арена полностью готова к проведению крупных российских и международных соревнований. На Кубок Шавырина заявлены двенадцать подмосковных спортсменов. Соревнования продемонстрируют уровень подготовки конькобежцев Московской области", — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, его слова цитируются в документе.