Центры компетенций Подмосковья аккредитованы по стандартам WorldSkills

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Статус Специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills, присвоен во вторник нескольким средним специальным и одному высшему учебному заведению Подмосковья, сообщило министерство образования Московской области.

В частности, этот статус получили Государственный гуманитарно-технологический университет, Серпуховский колледж, Раменский колледж, Павлово-Посадский техникум, Сергиево-Посадский аграрный колледж, Профессиональный колледж "Московия" и Сергиево-Посадский колледж.

Получение сертификата Специализированного центра компетенций позволит этим образовательным учреждениям обучать студентов и экспертов в рамках программ повышения квалификации WorldSkills, готовить студентов к соревнованиям, проводимым этой организацией, а также участвовать в разработке концепций и документации чемпионатов.

Основанная в 1950 году WorldSkills является международной организацией, продвигающей профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг обучение. В организации состоит 76 стран, молодежь из которых получает доступ к возможности повысить свое мастерство в различных областях: от традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сферы услуг. Два раза в год по всему миру WorldSkills проводит чемпионаты профмастерства, где конкурсантами являются победители национальных чемпионатов. Последний мировой чемпионат завершился на днях в Абу-Даби, на нем сборная России победила в командном зачете.