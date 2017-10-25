МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Временные автобусные маршруты будут запущены в связи с закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, говорится в сообщении ГУП МО "Мострансавто".

"В связи с закрытием трех станций метрополитена: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" с 28 октября по 3 ноября изменятся трассы следования более 30 пригородных и междугородных маршрутов ГУП МО "Мострансавто", — сообщается в документе. В нем уточняется, что в этот период автобусы будут следовать не до станции метро "Котельники", а до станции "Кузьминки".

Количество автобусов, запущенных по временным схемам движения, будет увеличено в период с 28 октября до 3 ноября на 20%, дополняется в материале. Эта мера будет предпринята для того чтобы сохранить исходный интервал движения — 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена будут закрыты с 28 октября по 3 ноября. Перерыв в работе станций связан с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии.