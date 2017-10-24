27 новых заводов откроются в Московской области в 2017 году

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве проходит девятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!".

В Подмосковье активно создаются условия для привлечения инвесторов и развития бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

Во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" губернатор сказал, что на сегодняшний день для привлечения инвесторов в Московской области созданы три свободные экономические зоны и 27 индустриальных парков. Помимо создания комфортных условий для развития бизнеса, правительство области регулярно и настойчиво приглашает отечественных и зарубежных инвесторов, участвует в роуд-шоу за границей и проводит бизнес-форумы в Подмосковье.

"В Испании, Германии, Франции, Италии, Финляндии мы представляем ресурсы нашего региона, показываем наше конкурентное преимущество, рассказываем о программе поддержки бизнеса — это и инфраструктура, и компенсация капитальных затрат. <…> Мы там ищем инвесторов, приглашаем их и создаем максимально комфортные условия", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил, что благодаря иностранным инвесторам в регионе создаются новые предприятия и как следствие — рабочие места. Так, в этом году в Московской области откроются 27 новых заводов.

"Это очень важный результат, потому что создание рабочих мест, создание фабрик, заводов там, где живут люди и в Кашире, и в Дубне, и в Волоколамске, для нас является стратегически важным. Очень приятно, что иностранные инвесторы проявляют интерес. Это и известный проект TH Milk, и Mercedes, который строит завод.

Это наши японские партнеры, которые начинают строительство заводов в Химках по производству малолитражных грузовых автомобилей. Все это наши маленькие победы, которыми мы очень дорожим", — сказал Андрей Воробьев.

В частности, в Московской области создаются высокотехнологичные фармацевтические и IT-предприятия.

"Такие заводы, как правило, создают порядка 100–120 рабочих мест. Но они очень высокопроизводительны, высокотехнологичны", — отметил Андрей Воробьев.

9-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия Зовет!" проводится в Москве с целью привлечения инвестиций в российскую экономику. В форуме принимают участие руководители крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний, а также представители правительства Российской Федерации.