Кластер по производству сыра создадут в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В состав сырного кластера войдут семь заводов.

В Дмитровском районе Московской области создадут кластер из семи сыроварен. Новые заводы займут территорию площадью 17 гектаров. На территории кластера создадут все инфраструктурные условия для производства сыра. Два из семи завода будут делать итальянские компании. Об этом сообщил телеканал "360".

Подмосковье ставит цель: подняться на второе место по объему производства сыров в РФ. Новые заводы позволят перерабатывать более 120 тысяч тонн в год. Кластерная политика позволит минимизировать цены на сырое молоко. Новые заводы позволят обеспечить московский регион 12 тысячами тонн сыров в год.

По словам зампреда подмосковного правительства и министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, в создание нового кластера уже привлекли инвесторов.

"Уверен, что такая форма организации производства является взаимовыгодной и наиболее оптимальной для всех резидентов кластера. Кластерный подход также позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока — производители будут уверены, что всегда найдут переработчика, а переработчики будут гарантированно получать сырье", — отметил Денис Буцаев.

Для привлечения инвесторов власти региона готовы компенсировать затраты на инфраструктуру для нового кластера, а также капитальные затраты.