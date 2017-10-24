В Минспорта Подмосковья наградили паралимпийцев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подмосковные спортсмены и тренеры получили от правительства области специальные почетные знаки за высокие спортивные достижения во Всероссийских паралимпийских играх и подготовку к XV Паралимпийским летним играм 2016 года, сообщило министерство физической культуры и спорта региона.

Паралимпийцы были награждены медалями "За заслуги перед Московской областью" III степени и благодарностью губернатора.

"Несмотря на то, что сборная России, в составе которой были представители Подмосковья, была отстранена (от Олимпиады), наши спортсмены достойны поддержки. Уверен, главные награды наших паралимпийцев ждут впереди. В 2018 году нас ждет Пхенчхан. Сейчас все спортсмены сосредоточены на тренировках, несмотря на постоянные препятствия для их участия, которые возникают извне.

Остается надеяться, что здравый смысл возьмет верх и спорт выйдет из поля международных политических интриг, как это и должно быть", — подчеркнул на церемонии вручения наград министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Подмосковье является одним из самых активных регионов в России с точки зрения развития массового и профессионального спорта, а также спорта для инвалидов. На сегодняшний день в рамках программы губернатора области "50 ФОКов" уже сданы в эксплуатацию 33 современных спортивных комплекса. Всего в 2017 году планируется открыть 15 ФОКов, еще два комплекса откроются в 2018 году.

Ранее Минспорта Подмосковья сообщило, что саблист из Московской области стал призером мужского турнира Европейского молодежного цикла, который прошел во французском Мелане. Кроме того, подмосковные фехтовальщицы завоевали медали Кубка мира в Германии, а в Баку пляжные волейболисты из области выиграли финальный турнир сезона Восточно-Европейской волейбольной ассоциации.