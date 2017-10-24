На борьбу с гололедом в Подмосковье выведено 160 единиц техники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья вывели более 160 единиц техники с противогололедными реагентами на обработку автомобильных дорог региона, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перед началом рабочей недели дорожные службы Подмосковья обработали свыше двух тысяч километров региональных дорог противогололедными материалами. По информации министерства, наибольший объем работ по борьбе со льдом был произведен в Волоколамском районе, где было расчищено и обработано 183 километра региональных дорог, а также в городских округах Домодедово (168 километров) и Подольск (136 километров).

Основные мероприятия по очистке дорожного покрытия и обработке реагентами проводятся в ночное время. При этом наибольшее внимание уделяется опасным участкам дорог — мостам и эстакадам, а также крутым поворотам.

Минтранс Подмосковья заверил, что дорожными службами области осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации и призвал автомобилистов тщательно подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимнюю погоду, которая пришла в регион в прошедшие выходные.