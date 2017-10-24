Фестиваль "Юные таланты Московии" начался с гала-концерта в Реутове

РЕУТОВ (Московская область), 24 окт — РИА Новости. Главный детский музыкальный фестиваль Московской области "Юные таланты Московии" начался в Реутове с большого гала-концерта, сообщило министерство образования региона.

В этом году в празднике участвуют более 600 детей из Московской области. Все они — участники лучших творческих коллективов, специально отобранных для показа. В культурной программе смотра "Юные таланты Московии — 2017" — танцы, пение, театральные постановки, творческие батлы, художественное творчество и мастер-классы.

Открытие фестиваля ознаменовалось гала-концертом в реутовском молодежном культурно-досуговом центре. Выступило 11 коллективов — победителей предыдущих фестивалей. К участникам и гостям концерта с приветственным словом обратились представители Минобразования региона, известные артисты московских театров, руководители наукограда Реутов.

История фестиваля "Юные таланты Московии", который начинался с обычных детских творческих конкурсов, насчитывает уже более 20 лет. За это время он стал самым массовым и популярным музыкальным детским проектом подмосковной системы дополнительного образования. Сейчас во все этапы смотра вовлечены более 50 тысяч творческих детей школьного возраста.