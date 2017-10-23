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Новости Подмосковья

В Подмосковье на автохамов можно пожаловаться через мобильное приложение

22:1823.10.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАвтомобили. Архивное фотоАвтомобили. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С его помощью в регионе уже пожали более 300 жалоб на нарушение правил парковки.

332 жалобы на нарушение правил парковки в Московской области уже составлено через мобильное приложение "Народный инспектор". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт "Мир 24". Приложение становится доступным при обновлении "Добродела" на смартфонах с iOS и Android.

Как уточнила руководитель Главного управления Государственного административно‐технического надзора области Татьяна Витушева, все пользователи при обновлении приложения "Добродел" становятся "народными инспекторами". По ее словам, в таком режиме приложение уже работает три дня.

Список жалоб пока невелик: парковка в местах, мешающих проезду коммунальной техники для вывоза мусора, на детской площадке или газоне. Для подачи жалобы "народный инспектор" должен снять нарушающий правила автомобиль на видео (хронометраж ролика — 15 секунд). Машина должна быть видна с разных ракурсов, обязательно должен быть заснят государственный номер нарушителя. Видеожалобу получает управление местного Адмтехнадзора. Жалоба обрабатывается, выписывается штраф — все это занимает меньше месяца.

Главное отличие "Народного инспектора" от похожего приложения "Помощник Москвы" в том, что подмосковное приложение принимает только видеожалобы, так как фотография, по словам разработчиков, проще поддается фальсификации.

Подобные мобильные приложения упрощают процедуру обжалования штрафов, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он предлагает делать кнопку "Обжаловать" сразу под кнопкой "Оплатить".

Приложение "Добродел" при открытии спрашивает пользователя, хочет он сообщить о проблеме или о нарушении. При выборе сообщения о нарушении, пользователь перенаправляется на сервис "Народного инспектора". В приложении работает геолокация, поэтому приблизительное местоположение пользователя указывается автоматически.

Как только местоположение определено, приложение предлагает провести видеосъемку. Кроме того, система напомнит, что передать сообщение будет возможно, только войдя через портал "Госуслуг" (ЕСИА).

После отправки сообщения "народный инспектор" может посмотреть статистику по его району — сколько всего жалоб уже зарегистрировано.

На общероссийский уровень приложение "Народный инспектор" перейдет в 2018 году. Тогда же появится возможность жаловаться на парковку на пешеходном переходе и на тротуаре.

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