Инвесторам в среду покажут подмосковные усадьбы, нуждающиеся в реставрации

МОСКВА, 23 окт — РИА Недвижимость. Роуд-шоу для инвесторов, желающих принять участие в восстановлении усадеб Подмосковья, состоится в среду, 25 октября, сообщил журналистам заместитель министра имущественных отношений Московской области Равиль Саитов.

"В среду мы проводим роуд-шоу для инвесторов, которые хотят приять участие в восставлении усадеб Подмосковья. Роуд-шоу пройдет на базе министерства. На нем мы расскажем о юридических механизмах и тонкостях при подготовке документов перед участием торгов, подаче заявок и механизме осуществления работ", — сказал Саитов.

По его словам, в рамках мероприятия потенциальным инвесторам представят несколько усадеб. "Это "Усадьба Соллогубов" в Серпухове, "Дача Мамонтовых" в Пушкине, "Усадьба Любвино" в Рузском районе и "Дом купца Е. И. Шевелкина. А также две усадьбы в Новой Москве, которые мы будем привлекать в программу. Это "Усадьба Виноградова" и "Дом Бергов", — уточнил замминистра.

Программа "Усадьбы Подмосковья" действует в Московской области с 2013 года. За это время удалось подготовить данные на 33 усадьбы региона. Из них 31 уже сданы в аренду, две усадьбы уже отреставрированы.