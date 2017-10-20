Фестиваль "Наше Подмосковье – наше кино" стартовал в области

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Фестиваль концертных программ и кинопоказов с участием популярных киноартистов "Наше Подмосковье — наше кино" стартовал в области в пятницу, сообщило министерство культуры Московской области.

Концерты, показы фильмов и другие мероприятия регионального фестиваля продлятся до 30 ноября. Проектом охвачено десять наиболее густонаселенных муниципальных образований Московской области. В качестве основных площадок выступят дома культуры, находящиеся на территориях сельских поселений.

"Среди них, в том числе, ДК — участники конкурса министерства культуры Московской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры. А также объекты капитального ремонта в рамках государственной программы "Культура Подмосковья", — поясняет министерство.

В концертах примут участие известные российские артисты кино, театра и эстрады. Выступления актеров будут сопровождаться демонстрацией фрагментов кинофильмов с их участием. После концерта у зрителей будет возможность пообщаться со своими кумирами.

Фестиваль "Наше Подмосковье — наше кино" стартовал в 2016 году, который был объявлен Годом российского кино. Его основная цель — популяризация национального кинематографа. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.