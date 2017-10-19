Новый цех по производству чипсов открылся в подмосковной Кашире

КАШИРА (Московская область), 19 окт — РИА Недвижимость. Новый цех по производству картофельных чипсов открылся на заводе "Фрито Лей Мануфактуринг" в Кашире, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Старт новому производству дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Цех будет выпускать картофельные чипсы марки Lay's. Запуск нового цеха связан с необходимостью расширения производства, вызванного возросшим потребительским спросом.

"После ввода нового цеха общий объем производства увеличится на 25% и составит порядка 115 тысяч тонн продукции в год", — сообщил РИА Недвижимость менеджер по производству компании "Фрито Лей Мануфактуринг" Николай Проскурин.

Компания "Фрито Лей Мануфактуринг" — одно из предприятий корпорации Pepsico — разместила производство в Подмосковье в 2002 году. Это единственный завод по производству чипсов Lay's в России. Компания занимает более 50% рынка снеков в России, занимаясь производством картофельных чипсов и экструдированной продукции (кукурузных палочек и сухариков), всего порядка 200 ассортиментных позиций. Объем инвестиций за 9 месяцев 2017 года составил 1,67 миллиарда рублей.