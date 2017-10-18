Подмосковье вошло в число лидеров по числу экологических мероприятий в РФ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Также в число лидеров попали Москва, Тюменская и Саратовская области.

Московская область стала одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по вовлечению населения в работу по охране природы и по числу экологических мероприятий. Об этом сообщил телеканал "360".

Первых в России по количеству экологических мероприятий назвал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской на заседании организационного комитета по проведению в России Года экологии.

"Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюменская, Саратовская, Московская области", — сказал Сергей Донской.

В 2017 году запланировано 189 экологических мероприятий федерального уровня. Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, все они распределяются по следующим направлениям: лес, вода, особо охраняемые природные территории, отходы.

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что в рамках проекта "Чистая страна" к 2021 году в Московской области и Казани будут введены в строй мусороперерабатывающие заводы, в буквальном смысле слова добывающие энергию из мусора.

Важность вовлечения жителей в природоохранную деятельность отметил Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По его словам, неравнодушные граждане не только информируют об угрозах экологии, но также самостоятельно убирают загрязнения природы. Сергей Иванов рассказал о своем участии в мероприятиях, организованных подмосковными властями.

"Руководство Московской области само выходит на работу в сапогах с лопатами и граблями и молодежь с собой ведет. И я считаю, это очень правильное направление, которое должно быть неформальным", — подчеркнул спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности.

2017 год Указом президента РФ объявлен в России Годом экологии. Главная цель мероприятий в рамках Года экологии — привлечь внимание общественности к вопросам экологического развития России, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.