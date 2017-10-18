Во время ЧМ-2018 сборная Аргентины разместится в Бронницах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу зарезервировала учебно-тренировочный центр в подмосковных Бронницах для размещения команды на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Одна из сильнейших сборных планеты — Аргентина — на время проведения чемпионата мира 2018 года планирует расположиться в подмосковных Бронницах", — сообщается в материале со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Выбор бело-голубых пал на учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных России. Комплекс уже зарезервирован за аргентинцами. В период с февраля по март 2018 года делегация AFA посетит Бронницы, после чего будет принято окончательное решение по вопросу размещения, уточняется в документе.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что сейчас подмосковными площадками для размещения команд интересуются также Португалия и Франция. "Уверен, что это не окончательный список", — считает Терюшков.