Систему оплаты услуг ЖКХ через QR-код тестируют в подмосковном Реутове

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Новая система быстрой оплаты услуг ЖКХ проходит тестирование в Реутове, говорится в сообщении городской администрации.

"В Реутове началось тестирование системы быстрой оплаты услуг ЖКХ. На новых квитанциях будет стоять QR-код. С его помощью жители смогут оплатить коммунальные платежи за 10 секунд", — сообщается в документе. В нем уточняется, что при такой форме оплаты пользователю не потребуется вводить лицевой счет или сумму платежа. Нередко при вводе данных случаются ошибки, и новая система позволит исключить их.

После проведения тестирований в Реутове технологию QR-кодов будут применять по всему Подмосковью, добавляется в сообщении реутовской администрации. Коды содержат информацию не только о реквизитах организации, но и о данных клиента. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно поднести QR-код к сканеру терминала самообслуживания или камере мобильного телефона.

Еще одним важным последствием нововведения станет практически полная ликвидация очередей, заключается в материале.