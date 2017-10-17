В Подмосковье выделят 17 миллиардов рублей на строительство школ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Региональный бюджет здравоохранения за 3 года увеличился с0 120 до 158 миллиардов рублей.

В Красногорске состоялось очередное заседание правительства Московской области. Открывая заседание, губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что в Сочи сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом сообщил телеканал "360".

Внесение бюджета Московской области на рассмотрение в Московскую областную думу — один из главных вопросов заседания регионального правительства. По словам Андрея Воробьева, в целом областной бюджет увеличивается, оставаясь при этом социально направленным и нацеленным на работу по увеличению рабочих мест в регионе.

"Почти за 10 месяцев мы видим, что региональный бюджет прибавляет. Рассчитываю, что в конце года уровень дохода бюджета будет соизмерим с размером плюса, который мы имели в прошлом году", — заявил губернатор.

Эти дополнительные средства направят на проекты, о которых говорил президент России в своем послании.

Кроме того, Андрей Воробьев отметил, что отличительной чертой нового бюджета являются средства, выделенные на строительство школ, уточнив, что напрямую на возведение средних образовательных учреждений предусмотрено порядка 17 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам губернатора, впервые в подмосковной истории отменяются "отрицательные трансферты".

"Муниципалитеты, которые имеют устойчивую налоговую базу, имеют дополнительные средства, впервые мы оставляем их все на нужды тех территорий, которые работают хорошо", — заявил Андрей Воробьев.

Здравоохранение для бюджета Московской области — также одна из приоритетных сфер. Как подчеркнул губернатор Подмосковья, за последние три года бюджет здравоохранения увеличился со 120 до 158 миллиардов рублей.

Во время заседания правительства губернатор Московской области дал поручение профильным министерствам совместно с депутатами организовать обсуждение других бюджетных направлений, таких как ремонт дорог, аварийное жилье и благоустройство. Московская областная дума рассмотрит бюджет на следующий год в ближайшее время.