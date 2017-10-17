Новая услуга появилась на подмосковном портале госуслуг

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Через портал госуслуг можно согласовать проект организации дорожного движения.

Проекты и схемы организации дорожного движения на региональных дорогах теперь можно согласовать на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Пользоваться новой услугой могут физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого они должны предоставить заявление, удостоверяющий личность документ, документ, подтверждающий полномочия. Кроме того, необходим проект организации дорожного движения и техническое задание.

Документы проходят регистрацию один рабочий день. После этого можно в реальном времени контролировать статус рассмотрения заявки.