Подмосковные дороги полностью подготовили к зиме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На дорогах региона будут работать более 1,3 тысячи единиц спецтехники, заготовлено более 450 тысяч тонн реагентов.

Дороги Московской области подготовили к зимнему периоду. Для того, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта Подмосковье подготовило реагенты и необходимую спецтехнику. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Регион перейдет на зимнее содержание дорог первого ноября. Для бесперебойного движения по дорогам Московской области выделено свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, заготовлено более 450 тысяч тонн реагентов.

"Для оперативного реагирования дорожной обстановки ведется круглосуточный мониторинг. Особо опасные участки региональных трасс — путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы — контролируются и при необходимости будут обработаны реагентами. Техника подготовлена к работе в штатном режиме и готова выехать в случае резкого изменения погоды", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Все проводимые работы можно контролировать через мобильное приложение "Дороги Подмосковья".