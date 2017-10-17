Онкорадиологический центр откроется в Балашихе до конца года

БАЛАШИХА (Московская область), 17 окт — РИА Недвижимость. Онкорадиологический центр откроется в Балашихе до конца года, сообщает корреспондент РИА Недвижимость.

Центр разместится на базе Московского областного онкологического диспансера на улице Карбышева. В справочных материалах уточняется, что общая площадь трехэтажного здания составляет 7,5 тысячи квадратных метра. Отделение радиологии будет оснащено системами лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX, магниторезонансным и компьютерным томографами.

Здесь будет выполняться диагностика опухолей с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии, сцинтиграфии, магниторезонансной и компьютерной томографии. Пациентам будут доступны современные методики лучевой терапии и методы высокоточного облучения опухолей: радиохирургия и брахитерапия.

Ежегодно центр смогут посещать три тысячи человек, будут выполняться 20 тысяч диагностических исследований. Медицинские физики, приглашенные на работу в медучреждение, уже прошли обучение в Швейцарии, до конца года планируется подготовка еще двух инженеров на заводе-производителе линейных ускорителей в США.

Центр строится в рамках концессионного соглашения между правительством Московской области и инвестором "ПЭТ-Технолоджи-Балашиха".