БАЛАШИХА (Московская область), 17 окт — РИА Недвижимость. Онкорадиологический центр откроется в Балашихе до конца года, сообщает корреспондент РИА Недвижимость.
Здесь будет выполняться диагностика опухолей с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии, сцинтиграфии, магниторезонансной и компьютерной томографии. Пациентам будут доступны современные методики лучевой терапии и методы высокоточного облучения опухолей: радиохирургия и брахитерапия.
Ежегодно центр смогут посещать три тысячи человек, будут выполняться 20 тысяч диагностических исследований. Медицинские физики, приглашенные на работу в медучреждение, уже прошли обучение в Швейцарии, до конца года планируется подготовка еще двух инженеров на заводе-производителе линейных ускорителей в США.
Центр строится в рамках концессионного соглашения между правительством Московской области и инвестором "ПЭТ-Технолоджи-Балашиха".