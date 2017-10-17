Фестиваль "Музыка души" пройдет в субботу в Подольске

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подмосковный музыкальный фестиваль "Музыка души", который в этом году посвящен творчеству известного советского композитора Евгения Птичкина, пройдет в субботу в Подольске, сообщает пресс-служба министерства культуры области.

Фестиваль проводится уже в восемнадцатый раз, инициатором и главным местом его проведения является центральный дом культуры города Подольска. В этом году в "Музыке души" примут участие более 40 коллективов и исполнителей.

Композитор Евгений Птичкин (1930-1993) — автор более 100 песен, которые исполняли практически все самые известные отечественные певцы его эпохи и наших дней. Миллионам россиян он также известен как автор музыки к более чем в 70 кинофильмам, среди которых "Семь стариков и одна девушка", "Служили два товарища", "Судьба", "Любовь земная", "Два капитана", "Цирк приехал", "Особо важное задание", "В двух шагах от Рая" и многие другие.

Фестиваль "Музыка души" является одним из самых ярких событий в культурной жизни Подмосковья. В этом году фестиваль поддержали Минкультуры Московской области, Союз композиторов России, региональная общественная организация "Музыкальное общество Московской области", а также Национальный фонд поддержки правообладателей.