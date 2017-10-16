Москва и Подмосковье - лучшие регионы по качеству бюджетного приема в вузы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Средний балл ЕГЭ у зачисленных студентов в столице и Московской области составляет 77 баллов.

Москва и Московская область возглавили топ-10 регионов страны по качеству бюджетного приема в вузы в текущем году. Зачисленные студенты набрали в среднем 77 баллов ЕГЭ. 62 вуза представили Москву и область в рейтинге. Об этом сообщил телеканал "360".

Следующими в рейтинге идут Санкт-Петербург (76 баллов ЕГЭ) и Томская область (74 балла).

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что в 2017 году число вузов с приемом на бюджет студентов с результатами ЕГЭ выше 70% выросло до 151. Кроме того, она заявила, что всего в России учится 4,4 миллиона студентов.