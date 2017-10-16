В Московской области введут единый стандарт для формы и цвета заборов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В частном секторе ограждения поставят за счет администрации.

В Московской области ограждения будут приведены к единому стандарту по цвету и форме. В частном секторе новые заборы поставят за счет администрации, сообщил телеканал "360".

Работы по приведению ограждений к единому стандарту проводятся в рамках благоустройства и подготовки к чемпионату мира по футболу. Первым муниципалитетом, где стали устанавливать заборы единого образца, стало Домодедово, которое примет у себя гостей футбольного чемпионата мира. Некоторые жители, услышав, что в их частном секторе новый забор установит администрация, стали сами избавляться от своих старых деревянных ограждений.

"Очень высокие красивые заборы. Раньше у всех были разные заборы, а сейчас посмотрите, какая у нас аллея стала", — отметила жительница Домодедова Валентина Елизарова.

Как рассказал архитектор Домодедова Георгий Белухин, разработана концепция по формированию городского облика. Решение о приведении в порядок частного сектора принято в рамках этой концепции. Стилистическое решение для Домодедова разработали по рекомендации Главархитектуры, подчеркнул Георгий Белухин.

При этом цветовые решения были согласованы с жителями. Валентина Елизарова, местная жительница, уверяет, что ни одного ограждения не было поставлено в приказном порядке.

"Нет одного человека, кто бы отказался от такой красоты. Все старались бежать впереди и спрашивали — а у нас сделают?", — рассказала она.

По словам главного архитектора Московской области Михаила Хайкина, каждый район Подмосковья получит свой индивидуальный цвет ограждений. Например, заборы в Домодедове покрасили в коричневый.

"У каждого города своя инфраструктура, которая сложилась исторически. У нас есть исторические города, такие как Коломна, Серпухов, Зарайск — там нужен индивидуальный подход. Единой цветовой гаммы в Подмосковье не будет", — отметил Михаил Хайкин.

Новые ограждения в Домодедове продолжат устанавливать и в 2018 году. Кроме того, новые заборы планируется поставить на территориях предприятий.