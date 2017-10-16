МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Детская сборная по пляжному футболу может появиться в Подмосковье, сообщается на интернет-портале города Химки.

"Московская академия пляжного футбола "Спартак", которая тренируется в химкинском Центре пляжных видов спорта, начала отбор юных футболистов для формирования сборной", — говорится в материалах сайта. В них уточняется, что в академии пляжного футбола занимается порядка 50 детей. Часть из них войдет в состав сборной. Также тренерский состав набирает дополнительные группы.

По словам организаторов, это поможет не только приобщить детей к пляжному виду спорта, но и позволит дать старт развитию пляжного футбола в Подмосковье, добавляется в документе.

Центр пляжных видов спорта открылся в Химках в 2017 году и уже успел завоевать популярность у спортсменов, заключается в сообщении. На территории комплекса расположены площадка для пляжного футбола, три площадки для пляжного волейбола, которые также могут быть использованы для занятий пляжным теннисом, футволей и фрисби.