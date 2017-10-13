Каждый четвертый житель Московской области сделал прививку от гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360". Ожидается, что в 2017 году в ней примут участие три миллиона человек.

"Каждый четвертый житель Подмосковья уже сделал прививку от гриппа", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков на пресс‐конференции в Москве.

Если вы хотите привиться от гриппа, то вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-терапевту, если вы взрослый, или к педиатру, если вы хотите сделать прививку своему ребенку.

Для вакцинации населения вне медицинских учреждений в Московской области задействовано около тысячи выездных бригад.

Более 50 тысяч человек в Подмосковье сделали прививки по инициативе своего работодателя. Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области, особо подчеркнул важность противогриппозной вакцинации таких групп лиц, как работники ЖКХ и продавцы.

"Один продавец за день может заразить до 200 человек. Мы благодарны, что многие работодатели это понимают, и на сегодняшний день 60 тысяч жителей Московской области привиты работодателями", — сказал Дмитрий Марков.

Кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 1 декабря.

В 2016 году противогриппозную вакцинацию прошли более 2,5 миллиона жителей Московской области.

На начало октября, по данным Роспотребнадзора, в московском регионе порог заболеваемости гриппом остается на приемлемо низком уровне.