Австрийские хлебопеки открыли завод в Ступинской ОЭЗ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Известный австрийский производитель хлеба, хлебобулочных и кондитерских ингредиентов компания Backaldrin открыла в пятницу на территории ОЭЗ "Ступино Квадрат" завод по производству ингредиентов для хлебобулочной отрасли России, сообщается на сайте правительства Московской области.

Площадь первой очереди производственного комплекса составит 4300 квадратных метров. В Backaldrin считают выбор ОЭЗ "Ступино Квадрат", расположенной в 75 километрах от Москвы, не случайным. "Это новый промышленный и жилой район с очень хорошей инфраструктурой и квалифицированными рабочими местами", — говорится в пресс-релизе компании, размещенном на корпоративном сайте.

На рынке России семейное австрийское предприятие работает с 2007 года. Москва станет шестым производственным центром этого предприятия, имеющего свои производства в Австрии, а также Иордании, Швейцарии, Мексике и ЮАР.