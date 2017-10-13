Более 20% населения Подмосковья уже привили от гриппа

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 20% процентов населения Московской области уже привито от гриппа, сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"В этом году мы работаем по достижению показателя (в 40%), сейчас мы провакцинировали 21% уже", — сказал Марков.

Он отметил, что целевой показатель — это 40% провакцинированного населения. Марков добавил, что в прошлом году было привито 37%, это 2,6 миллиона человек.

"Очень важна вакцинация таких групп, как лица, работающие в сфере ЖКХ, очень важно вакцинировать продавцов", — сказал министр.

Марков призвал принимать витамины, проветривать комнаты и по возможности не пользоваться общественным транспортам, отметив, что такие меры позволят снизить риск заражения гриппом.

До 1 декабря 2017 года в Подмосковье планируется привить 2,9 миллиона человек. В целях профилактики гриппа и ОРВИ работает горячая линия (8-800-250-1436). Позвонив на нее, жители Подмосковья могут получить консультацию о мерах противодействия вирусу и его правильном лечении от специалистов Роспотребнадзора по Московской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". Консультации населения продлятся до 16 октября.