В Московской области изменен срок хранения машин на штрафстоянках

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Подмосковье установлен срок оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств. Теперь он составляет 30 календарных дней с того момента, как автомобиль оказался на штрафстоянке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Комитет по ценам и тарифам Московской области.

По словам Натальи Ушаковой, председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области, в Подмосковье сделан еще один шаг навстречу автомобилистам. В настоящий момент оплату услуг эвакуации можно производить после получения автомобиля со штрафстоянки. В данном случае отсутствие оплаты не считается основанием для продолжения задержания автомобиля.

Таким образом, подмосковные власти сделали проще жизнь недобросовестных водителей. Чтобы вернуть свой автомобиль, они могут оплатить квитанцию и получить все необходимые документы на стоянке.