Подмосковье выделит почти 300 млн рублей на создание сырного кластера

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власти Московской области выделят почти 300 миллионов рублей на проектирование и создание инфраструктуры подмосковного сырного кластера в 2017 — 2018 годах, сообщает сайт правительства региона.

Уже до конца текущего года в проектирование кластера сыроделов в Подмосковье инвестируют 30 миллионов рублей. В следующем году начнется создание инфраструктуры кластера, на эти цели будет выделено 262 миллиона рублей. Такие цифры опубликованы в четверг на сайте правительства области со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. "Третий квартал следующего года — реальный срок выхода на площадку резидентов кластера со строительно-монтажными работами", — заявил министр.

По данным облправительства, кластер планируется разместить в Дмитровском районе Подмосковья. Общее количество сыроварен-заводов, которые будут входить в него, может достигнуть десяти. По словам Разина, в состав кластера уже выразили желание войти пять резидентов.

Также Минсельхозпрод Подмосковья ведет переговоры с инвесторами из Испании и Италии. Правительство области сообщило, что земельные участки в сырном кластере будут выделяться резидентам бесплатно, кроме того им предоставят компенсации затрат на строительство.