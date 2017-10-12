Во Франции представят инвестиционный потенциал Московской области

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московская область проведет на этой неделе презентации инвестиционного потенциала региона во французских городах Лион и Страсбург, сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

Делегация правительства Московской области во главе с зампредседателя правительства — министром инвестиций и инноваций Московской области Денисом Буцаевым прибыла во Францию с трехдневным рабочим визитом по поручению губернатора Андрея Воробьева. Главная цель роуд-шоу — представить французским компаниям возможности развития бизнеса в Подмосковье, рассказать о мерах господдержки иностранных инвесторов, которые разработаны в области.

Первым городом в программе визита стал Лион, где прошли деловые встречи, в частности, с вице-президентом совета региона Овернь-Рона-Альпы Филиппом Менье и президентом Всеобщей Конфедерации малых и средних предприятий региона Франсуа Тюрка. В переговорах также приняли участие представители Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

В ходе встречи акцент был сделан, в том числе, на мерах государственной поддержки, которые оказываются инвесторам на территории Подмосковья.

"Наши регионы похожи, в том числе по численности населения, по размерам, по отраслям промышленности. Мы планируем установить контакты на уровне областей, чтобы развивать партнерские отношения", — привели в пресс-службе комментарий вице-президента совета Овернь-Рона-Альпы.