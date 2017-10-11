В Подмосковье многодетным семьям на школьную форму выплатили 52 млн рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Московской области в настоящее время оформили выплаты на школьную форму для 17 тысяч детей из многодетных семей. Общая сумма выплат составила более 53 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минсоцразвития Подмосковья.

"На данный момент в Московской области выплата на школьную форму детям из многодетных семей оформлена на общую сумму более 53 миллионов рублей. Размер выплаты составляет три тысячи рублей", — рассказала Ирина Фаевская, министр соцразвития Московской области.

По ее словам, выплату оформили на 17 190 детей из многодетных семей. В 2017 году на эти цели в бюджете Московской области выделен 291 миллион рублей.

В Московской области многодетная семья раз в год может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе в Подмосковье. Для этого многодетным родителям требуется представить справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.