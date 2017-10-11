На создание комфортной городской среды в Подмосковье выделили 5 млрд рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На создание комфортной городской среды в Московской области в этом году было направлено порядка 5 миллиардов рублей. Из этой суммы 3,4 миллиарда составляет часть бюджета Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на регионального министра ЖКХ Евгения Хромушина.

Министр сообщил, что на формирование городской среды в 2017 году выделили 5,1 миллиарда рублей. Кроме того, он заявил, что удалось обеспечить комфортными условиями более одного миллиона жителей области. Для этого в регионе появились велодорожки, а также скверы и парки.

"Мы ведем работу совместно с министерством ЖКХ Московской области, осуществляем выезды, проверяем, общаемся с жителями. В настоящий момент хочу сказать, что ситуация хорошая", — подчеркнул член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Московской области Дмитрий Дупак.