Подмосковье лидирует по качеству федеральных трасс

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидеры по этому показателю — Московская, Ленинградская, Пензенская, Самарская и Калужская области.

Росавтодор назвал регионы с лучшим состоянием федеральных трасс. Подмосковье названо в числе регионов-лидеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта.

Регионы-лидеры по качеству федеральных дорог были названы на пресс-конференции по итогам и значимым проектам дорожного сезона 2017 года.

"На данный момент наилучшее состояние федеральных дорог отмечается в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах. В числе лидеров по качеству федеральных дорог — Московская, Ленинградская, Пензенская, Самарская и Калужская области", — отметил Старовойт.

Кроме того, он заявил, что до 2020 года в стране будет построено 1,5 тысячи километров федеральных трасс.

"Увеличения темпов нового строительства удастся добиться за счет того, что в этом году сразу в 25 регионах Росавтодор начал работу по возведению абсолютно новых федеральных объектов – это 270 километров дорог и 18 мостов", — добавил Роман Старовойт.