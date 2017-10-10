Можайск вошел в топ-3 популярных для туризма осенью малых городов России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Составлен рейтинг самых популярных у туристов малых городов России для осенних путешествий.

Можайск вошел в тройку малых туристических городов России, популярных для осенних поездок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Как говорится в сообщении, рейтинг составлен на основе данных броней отелей, квартир и гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек с 1 сентября по 31 октября текущего года.

В десятку самых популярных для осенних поездок малых городов вошли Суздаль (Владимирская область), Ростов Великий (Ярославская область), Можайск (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Печоры (Псковская область), Осташков (Селигер, Тверская область), Приозерск (Ленинградская область), Кириллов (Вологодская область), Кондопога (Карелия) и Таруса (Калужская область).

В Можайске туристы в среднем проводят две ночи, при этом на проживание они тратят порядка 1,6 тысяч рублей в сутки на одного человека.

Событийный и гастрономический туризм, по данным "ТурСтат", являются основными факторами роста туризма малых городов России.