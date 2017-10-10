Развязку в Лыткарине планируется открыть в декабре 2017 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новую развязку откроют на пересечении автодороги М5 "Урал" с Лыткаринским шоссе.

Новая транспортная развязка появится на пересечении автодороги М5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона проконтролировал строительство объекта в рамках рабочей поездки. Воробьев подчеркнул, что развязка, которая будет открыта в декабре, снимет проблемы для выезда из Лыткарина.

Строительство развязки стоимостью 3,8 миллиарда рублей ведут по государственной программе Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Общая протяженность дороги с учетом съездов составит 6,836 километра.

Ввод развязки увеличит транспортную доступность Лыткарина и логистического комплекса в районе Томилина. Движение повысится до 67 тысяч автомобилей в сутки, а скорость движения – до 120 километров в час.