Андрей Воробьев пообещал поддержку арендаторам сгоревшей "Синдики"

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья положительно оценил работу спасателей во время тушения крупного пожара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Московской области готовы поддержать всех собственников, кто оказался в непростой ситуации в связи с пожаром на рынке строительных материалов "Синдика". Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы бы очень хотели, чтобы на этом месте вновь было предприятие, которое создает рабочие места. Будем оказывать собственнику максимальное содействие, чтобы он быстрее выкарабкался из этой непростой ситуации", — отметил глава региона.

Андрей Воробьев положительно оценил работу пожарных служб во время тушения "Синдики".

"Нужно отдать должное пожарной службе, выполнили большой объем работы, МЧС отработало достойно и с воздуха, и на земле" — сказал губернатор области, подчеркнув, что после этого решение будет принимать уже собственник.

Рынок строительных материалов "Синдика", расположенный на 65-м километре МКАД, загорелся 8 октября. Всех посетителей эвакуировали. В общей сложности тушение пожара продолжалось около суток.