Московская область признана одной из лучших по состоянию федеральных трасс

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московская область вошла в число регионов-лидеров с наилучшим состоянием федеральных трасс. В число безусловных лидеров вошла, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на данные Росавтодора.
Итоги исследования состояния магистралей руководитель Росавтодора Роман Старовойт представил на открытии VIII международной выставки-форума "ДорогаЭкспо", которая проходит в "Крокус Экспо".
В настоящее время в Московской области реализуется ряд губернаторских программ по улучшению, модернизации и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Основная из них — "Дороги Подмосковья", которая начала действовать в 2012 году.
Кроме того, в регионе работают еще девять губернаторских проектов, касающихся непосредственно дорог и безопасности на них для транспорта и пешеходов. Среди них: "Свободный переезд", "Удобный поворот", "Безопасный переход", "Наследие", "Тротуар", "Грунтовые дороги", "Остановка", "Дорога к храму" и "Дорога памяти", сообщается на сайте областного правительства.