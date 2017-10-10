Московская область признана одной из лучших по состоянию федеральных трасс

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московская область вошла в число регионов-лидеров с наилучшим состоянием федеральных трасс. В число безусловных лидеров вошла, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на данные Росавтодора.

Итоги исследования состояния магистралей руководитель Росавтодора Роман Старовойт представил на открытии VIII международной выставки-форума "ДорогаЭкспо", которая проходит в "Крокус Экспо".

"На данный момент наилучшее состояние федеральных дорог отмечается в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах. В числе лидеров по качеству федеральных дорог: Московская, Ленинградская, Пензенская, Самарская и Калужская области", — сказал Старовойт.

В настоящее время в Московской области реализуется ряд губернаторских программ по улучшению, модернизации и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Основная из них — "Дороги Подмосковья", которая начала действовать в 2012 году.

Кроме того, в регионе работают еще девять губернаторских проектов, касающихся непосредственно дорог и безопасности на них для транспорта и пешеходов. Среди них: "Свободный переезд", "Удобный поворот", "Безопасный переход", "Наследие", "Тротуар", "Грунтовые дороги", "Остановка", "Дорога к храму" и "Дорога памяти", сообщается на сайте областного правительства.