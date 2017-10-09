Японская компания начнет сборку грузовиков в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Московской области начнут собирать грузовые автомобили компании Hino Motors.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с представителями компании Mitsui & Co. и Hino Motors заявил, что в регионе планируется создать сборочное производство грузовиков компании Hino Motors. Об этом сообщил телеканал "360".

Во встрече главы Подмосковья и представителей компаний из Японии приняли участие исполнительный вице-президент, член совета директоров компании Hino Motors Сатору Мори, президент компании Хироюки Омори и гендиректор и главный региональный представитель в странах СНГ компании Mitsui & Co. Тошиаки Маруока.

Представители японских компаний представили инвестпроект, согласно которому в Московской области планируется создать сборочное производство грузовиков Hino. Андрею Воробьеву продемонстрировали грузовики, которые будут собирать в области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев подписал соглашение о взаимодействии с президентом компании Hino Motors

Планируется начать строительство комплекса уже в 2018 году. Объем инвестиций составил 17 миллионов долларов в год. Новое производство позволит создать 50 новых рабочих мест. На заводе будут выпускать мало- и среднетоннажные грузовики марки Hino массой от 3,5 до 18 тонн. Планируется, что производительность составит около двух тысяч единиц в год.

Hino Motors — один из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей и автобусов. Относится к концерну Toyota. Mitsui & Co. — крупная торговая компания в Японии.