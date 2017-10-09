В Московской области стартует проект "Наше Подмосковье – наше кино"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В рамках проекта осенью в Подмосковье пройдет серия концертов при участии артистов кино.

Концертные программы в рамках областного проекта "Наше Подмосковье – наше кино" пройдут осенью в 10 муниципалитетах региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

Мероприятия будут проходить в домах культуры на территориях сельских поселений, а также в объектах капитального ремонта в рамках государственной программы "Культура Подмосковья".

Среди заявленных звезд проекта — народная артистка России Наталья Гвоздикова, заслуженные артисты РФ Эвклид Кюрдзидис и Оксана Сташенко, актриса Светлана Галка, актер и певец Эд Шульжевский и другие.

"Проект "Наше Подмосковье — наше кино" был запущен в Год российского кино в целях популяризации российского кинематографа и обеспечения доступности культурных услуг населению Московской области, а также приобщения подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного киноискусства", — сообщила министр культуры МО Оксана Косарева.

В прошлом году в Подмосковье состоялось 20 творческих встреч с российскими актерами театра и кино, добавила министр.

Концерты при участии актеров кино пройдут в Подмосковье с 20 октября по 30 ноября. Вход на все мероприятия свободный.