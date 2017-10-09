Образовательный проект для студентов стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Образовательный проект "Вектор развития" для студентов стартовал в Подмосковье, сообщила журналистам руководитель подмосковного отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Линара Самединова.

В рамках первой части проекта в вузах и колледжах Подмосковья пройдут лекции, семинары и мастер-классы, на которые в качестве приглашенных спикеров выступят депутаты регионального парламента, члены правительства Московской области, руководители областных СМИ и другие интересные молодежи личности.

"Для наиболее активных ребят мы проведем стажировки в правительстве Московской области. Запрос на них очень высок среди молодежи", — отметила Самединова. По ее мнению, проект даст возможность подмосковной молодежи познакомиться с актуальной региональной политической повесткой. Участники проекта не только обсудят с приглашенным экспертами актуальные вопросы региональной политической повестки, но и рассмотрят их решение на примере Московской области.

Куратор проекта "Вектор развития" Диана Алумянц рассказала о ближайших планах проекта. Образовательная и конкурсная части проекта с лекциями и мастер-классами пройдут с октября по декабрь 2017 года. В декабре пройдет межрегиональный форум "Молодой Гвардии" Подмосковья, на котором состоится презентация наиболее интересных проектов подмосковной молодежи.