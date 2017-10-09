Филиал ИБХ в Пущине проведет исследования по заказу европейской фармфирмы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лаборатория биологических испытаний филиала Института биоорганической химии РАН (ИБХ) в Пущино впервые в российской практике получила заказ от крупной европейской фармкомпании на выполнение доклинических исследований по стандартам GLP новейшего лекарства для животных, сообщает официальный портал горадминистрации Пущино.

Россия впервые будет осуществлять экспорт такой высокотехнологичной биомедицинской услуги, как выполнение доклинических исследований для зарубежных стран. "Наша лаборатория вышла на европейский рынок, поскольку до недавнего времени была единственным центром на территории страны, где доклинические испытания осуществлялись в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики ОЭСР (GLP OECD)", — приводится на портале комментарий руководителя лаборатории Аркадия Мурашева.

Филиал ИБХ в Пущине создан в 1979 году, его основными функциями являлись биотехнологические исследования с целью создания сельхозкультур с улучшенными свойствами, а также разработка и производство фармпрепаратов.

В 2014 году лаборатория филиала ИБХ в Пущине получила признание соответствия принципам GLP в России. В феврале 2017 года на форуме РЭЦ "Сделано в России — признано за рубежом" она была отмечена как единственная среди многих аналогичных центров в России, которая может осуществлять экспорт не только продукции, но и услуги выполнения доклинических исследований.