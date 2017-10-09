Производство японских грузовиков Hino запустят в Подмосковье в 2019 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 9 окт — РИА Новости. Производство японских грузовиков Hino запустят в Подмосковье в 2019 году, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Правительство Московской области и руководство компании Hino motors подписали соглашение об открытии сборочного производства грузовых автомобилей. Производство будет локализовано в Химках. На заводе крупноузловой сборки планируется ежегодно выпускать порядка двух тысяч грузовиков малой и средней тоннажности.

После подписания соглашения исполнительный вице-президент Hino motors Сатору Мори сообщил журналистам, что территория в Химках была выбрана из 30 локаций, предложенных властями региона. "Производство разместится на пяти гектарах, общий объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей", — сказал Мори.

Он добавил, что завод будет выпускать мало- и среднетогнажные грузовики 3,5-7,5 тонн, наиболее популярные в центральной части России. Производство будет сконцентрировано на двух моделях серии Hino GH в трех вариантах комплектации.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил, что выпускаемые на заводе в Химках грузовики будет рассчитаны не только для реализации на территории России. "Планируется, что часть производимой продукции будет поставляться на экспорт. В основном в страны ближнего зарубежья", — сказал Буцаев.