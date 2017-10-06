Телеграм-бот "Стрелка" открыл услугу пополнения баланса карты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В официальном Телеграм‐Боте карты "Стрелка" ‐ @StrelkacardBot можно положить деньги "Стрелку" с любой банковской карты без комиссии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Помимо этого, подписчикам Телеграма "Стрелки" доступна возможность пополнения "Стрелки" с помощью Apple Pay/Android Pay. Пользователи смогут опробовать новую услугу после того, как мессенджер Телеграм выпустит обновление.

Официальный Телеграм-Бот карты "Стрелка" появился в августе. Уже тогда можно было пополнять карту с помощью Apple Pay/Android Pay в приложении на смартфоне. Теперь получить информацию о балансе "Стрелки", а также пополнить ее можно в мессенджере, для этого вы должны ввести номер карты и написать "Пополнить".